救援陣を支える横浜ＤｅＮＡ・伊勢（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２７日、伊勢大夢投手（２８）と蝦名達夫外野手（２８）が日本海老協会公認の「名誉海老大使」に就任したと発表した。それぞれ名字を掛け合わせて「イセエビコンビ」としてファンに親しまれる２人は、エビの魅力を広め、地域活性化を図る活動に取り組む。日本海老協会主催の「えび丸ごと夢の料理コンテスト２０２５」で優秀作品を受賞した１４歳の参加者の「横浜Ｄ