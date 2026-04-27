ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２７日、予選最終日となる４日目が行われた。籾山佳岳（４３＝愛知）は前半２Ｒ６着も後半６Ｒは５コースから１着。予選１４位で準優に進出したが「全体に良くはない。ペラをします」と課題を残す。今節は約１年ぶりの実戦復帰。昨年５月とこなめで転覆し、大ケガを負った。２０２５年後期適用勝率を５・５７に乗せ、７月から初のＡ２級として