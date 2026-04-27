武豊騎手の騎手生活40年を振り返る展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から銀座三越で開催される。トロフィーや写真、映像を通してその軌跡をたどる内容となっている。その40年の裏には、長く支えてきた存在がある。妻・量子さんの反応について問われた武騎手は、「家族の支えがあってのことだと思いますし、思いがあるのかなと思っていましたが、感動したと言ってくれたので、それは嬉しかったです」と