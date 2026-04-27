結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル抽選会が27日、行われた。結成32年目でファイナリストでは一番芸歴の長いコンビ、シャンプーハットは第3試合で結成18年目リニアと対決する。恋さんは「ここに来られてうれしい。3年連続ノックアウトステージで負けていたので」と率直な思いを口にし、てつじは「参加させていただいてありがとうございますという気持ち。来るや否