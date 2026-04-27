サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟は4月25日、FC大阪に勝利。ホーム3連勝を飾りました。 この日はアルビくんファミリーデー。会場では県内市町村の特産品などとコラボレーションした限定ステッカーが配布され、サポーターから笑顔があふれました。 【子ども】 「かわいい」 「チューリップにまみれている」 「アルビくん大好き」 アルビ