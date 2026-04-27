4月25日、都内でミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックの日本選手団によるパレードが行われ、新潟県勢選手たちも参加。喜びや今後に向けた思いを語りました。 25日、東京・日本橋で行われたミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックの『TEAMJAPAN応援感謝パレード』。 冬季オリンピック後にパレードを開催するのは今回が初めてとなり、大会で活躍した100人を超えるアスリートが参加し