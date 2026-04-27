高校3年の男子生徒が自殺した問題で、部活の監督による行き過ぎた指導が原因と認定されました。 新潟県立高校の柔道部に所属していた3年生の男子生徒が2024年に自殺した問題について、県教育委員会の第三者委員会が調査報告書を取りまとめました。 報告書では当時、柔道部の監督だった男性教師による行きすぎた指導が自殺の主な原因とする“指導死”に認定。 県教育委員会によりますと、第三者委員会が“指導死”認定したのは