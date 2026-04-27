4月16日に営業運転を再開した東京電力・柏崎刈羽原発について、25日、赤沢経産大臣が視察に訪れました。赤沢大臣は花角知事とも面会し、県が国に伝えていた要望について取り組み状況を説明しました。 【赤沢経産大臣】 「再稼働した6号機の状況などを視察させていただきたいと考えております」 4月25日、柏崎刈羽原発を訪れた赤沢経産大臣。 この視察は去年12月、柏崎刈羽原発の再稼働を了承する考えを花角知事が赤沢大臣に伝