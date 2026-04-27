長年ライバル同士と言われる新潟県燕市と三条市が因縁の関係に“綱引き”で決着をつけました。白熱の対決の行方は？ ともに金属加工業の集積地でものづくりが盛んな街として知られる燕市と三条市。 JRの駅は『燕三条』、高速道路のインターチェンジは『三条燕』と、どちらの名前が先なのか、かつて論争も起きたとされます。 【氏田陽菜アナウンサー】 「長年ライバル関係と言われてきた燕市と三条市。その因縁の関