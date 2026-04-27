7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、デビュー4周年を記念した初のアリーナツアー「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』」を横浜アリーナからスタートさせました。メンバーの真中まなさん（27）は、「FRUITS ZIPPER4周年、盛大に盛り上げていきたいと思います！よろしくお願いします！」と客席に向け元気に挨拶。『かがみ』や『NEW KAWAII』など全28曲を披露。この日は新曲『ふるっぱれーど』をファ