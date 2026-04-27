2004年（平16）7月に結成した3人組ロックバンドUNISON SQUARE GARDENは27日、7月15日の千葉・幕張メッセ公演をもってドラム鈴木貴雄（40）が脱退する事に伴い、現体制の活動を終了し、活動休止すると発表した。同バンドは、11年の人気アニメ「TIGER＆BUNNY」の前期オープニングテーマ「オリオンをなぞる」などで知られる。UNISON SQUARE GARDENは、発表した文書の中で「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQU