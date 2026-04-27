バレーボール元日本代表の狩野舞子さんが２７日、自身のインスタグラムを更新。「野菜シスターズ沖縄ゴルフ合宿１日目」「合宿というだけあって初日は１・５ラウンド天気予報が絶望的だったんだけど奇跡的に晴れてくれました！！一体誰の日頃の行いがいいのでしょうか」などとつづり、真っ青な空と海の沖縄で、日が暮れてナイターになるまでプレーする動画を投稿した。野菜シスターズは自身と迫田さおりさん、滝沢ななえさ