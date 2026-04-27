ボートレース芦屋の「スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選」は２７日、予選３日目が行われた。稗田聖也（３８＝福岡）は予選折り返しとなった３日目３Ｒ６号艇の１走。大外から１周１Ｍは最内差し。ＢＳでは原田才一郎、池田剛規と並び２Ｍは先に回るも、競り負けて４着。今節初めて舟券に絡めなかったが、６号艇での４着はまずまずの成績と言える。タッグを組む３３号機には初日から好感触。「他の選手も伸びをつけて