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米１０年債利回りは４．３１３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（日本時間21:38）（%） 米2年債 3.791（+0.013） 米10年債4.313（+0.012） 米30年債4.919（+0.012） ドイツ3.004（+0.010） 英国4.923（+0.011） カナダ3.478（+0.016） 豪州4.976（0.000） 日本2.464（+0.037） ※米債以外は10年物