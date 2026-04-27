２６日、２０２６年天津市民文化芸術公演の開幕式で広場ダンスをメドレー形式で披露する出演者。（天津＝新華社配信）【新華社天津4月27日】中国天津市南開区の古文化街で26日夜、2026年天津市民文化芸術公演の開幕式が行われた。市内各地で年間を通じて多彩な市民文化イベントが実施される。開幕式では相声（中国漫才）やダンス、ファッションショー、音楽メドレーなど、趣向を凝らした演目が次々と披露され、多くの市民や観