「謎解きの仕掛け人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。中学受験合格に導いた独自の勉強法を明かした。今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。「男子御三家」と言われる麻布中に算数満点で合格。進学した東大工学部では在学中に会社を設立した松丸は、自身の中学受験時の勉強法について「僕は試験の当日のスケジュ