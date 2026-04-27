２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社配信）【新華社ブハラ4月27日】ウズベキスタン南部に位置するブハラは中央アジア地域の歴史文化都市で、「シルクロードの生きた化石」と称されている。２４日、ブハラのバザール内を歩く猫。（ブハラ＝新華社配信）２４日、ブハラの街をバイクに乗って出前を届ける配達員。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社記者／李任
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