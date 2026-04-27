うちの夫に限って、ハマるわけない…ないよね!?ひとりでモヤモヤしていても仕方ない！ ということで聞いてみることに。付き合いで連れていかれたことを祈りつつ…。さあ夫よ、なんて答える…？>>【まんが】夫が夜のお店の常連に⁉︎(ウーマンエキサイト編集部)