「アサヒゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」（5月16日午後6時30分放送開始）の組み合わせ抽選会が27日、都内のフジテレビで行われた。第4試合の後攻、大トリで1回戦に臨むことが決まったのは、ともに40歳、多田智佑と桑原雅人のコンビ「トット」。1回戦での対戦が決まったザ・パンチと並んで会見した。ファイナリストになるまでの勝ち上がりや、この日のトークを含めた自己採点を求められると、桑原は「38