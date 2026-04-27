結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THESECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル抽選会が27日、行われた。結成29年目のザ・パンチは第4試合で結成18年目のトットと激突する。優勝したら何をしたいか聞かれると、ノーパンチ松尾は「一昨年に準優勝になった時に、なんでか2人かデジタル写真集を出したんですね。今年もし優勝したら、イメージビデオになるんですかね。2人でバランスボールに乗りながらソフトク