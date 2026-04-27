【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比20銭円高ドル安の1ドル＝159円10〜20銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1741〜51ドル、186円91銭〜187円01銭。米イランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から、方向感のない展開となった。