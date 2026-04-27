AIの利用が急速に拡大するなか、NTTは国内データセンターの規模を現状の3倍以上に広げると発表しました。企業の業務や社会インフラなどAIが生活に浸透するなか、データセンターの需要が急速に高まっています。NTTは現在、全国に160拠点以上のデータセンターを展開していますが、2033年度までに国内で運営するデータセンターの規模を能力の目安となる電力容量で、およそ1ギガワットと現状の3倍以上に拡張する予定だと明らかにしまし