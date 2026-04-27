結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、5月16日18:30〜 ※一部地域除く)の組み合わせ抽選会が27日、東京・台場のフジテレビで行われた。『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル対戦カード抽選で決まった対戦カードは、以下の通り。●第1試合金属バット vs ヤング●第2試合タモンズ vs