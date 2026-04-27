東京ガスは、都市ガスの基本料金を10月から値上げすると発表しました。基本料金の値上げは46年ぶりとなります。東京ガスによりますと、値上げは関東の1都6県すべての家庭と一部を除く法人が対象です。東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木の標準的な家庭で、ひと月あたり150円、群馬で241円のプラスとなります。値上げの要因は、物価高による人件費などコストの上昇で、ガス販売量が減少する中、サービスの安定的な維持のためだと