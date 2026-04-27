熊本地震のとき、西原村で自主的に避難所を運営し、地域を支えた福祉施設があります。10年たった今も、人が集い、笑顔が絶えない地域の居場所です。西原村で開かれた復興感謝祭。熊本地震のときに支えてくれた人への感謝を伝える1日です。障害者の通所施設「にしはらたんぽぽハウス」です。開所しておよそ20年となるたんぽぽハウス。利用者とスタッフ合わせて30人あまりで食堂の運営や、加工食品の製造・販売をしています。