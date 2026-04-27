熊本城の復興に役立ててもらおうと、27日、南阿蘇村の天然水を製造販売しているハイコムウォーターが、熊本市に寄付金を贈りました。 ハイコムウォーターは、2021年度から熊本城天守閣の形をした復興支援ボトルの売り上げ1本あたり10円を寄付しています。今回寄付されたのは、昨年度の売り上げ分、37万6890円です。復興支援ボトル販売当初の1000万円と合わせた寄付の累計額は1216万6620円となってい