レアル・マドリードは27日、フランス代表FWキリアン・エンバペの負傷について発表した。エンバペは現地時間24日に行われたラ・リーガ第32節のベティス戦（1−1△）に先発出場したものの、81分に自ら交代を要求し、歩いてピッチを後にした。クラブのメディカルサービスが行った検査の結果、左脚の半腱様筋の損傷が確認されたとのこと。現在は経過観察中であり、全治期間などは明かされていない。『マルカ』や『アス』といった現