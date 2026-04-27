２７日の日本テレビ「しゃべくり００７」では、「偏差値７０超天才軍団の勝てる勉強法」企画が放送された。チームみらい・安野貴博党首の妻・黒岩里奈さんが登場。女子最高峰の桜蔭高校、東大文学部卒と紹介された。中学受験がテーマとなると「私はＳＡＰＩＸの女王だったんですけど。声の大きさで」と笑わせるも、超有名塾のトップクラスに在籍していたという。トップクラスには努力で入れるのかと聞かれると「ＳＡＰＩＸ