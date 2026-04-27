【モデルプレス＝2026/04/27】Snow Manの目黒蓮が27日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントに俳優の高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、FANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督とともに出席。坂本太郎役で“推定体重140kg”のふくよかボディを再現する特殊メイクをする上での苦悩を明かした。【写真】目黒蓮・高橋文哉・生見愛瑠ら豪華キャスト集結◆目黒