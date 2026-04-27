宗教法人格を不正に取得し、脱税やマネーロンダリングなどの違法行為に使用されないよう、文化庁はきょう（27日）、地方自治体、宗教関係者、有識者らによる検討会議の初会合を開催しました。アンケートや聞き取りによる調査も実施し、不正利用の実態把握を行うとしています。文化庁によりますと、全国にはおよそ18万の宗教法人がありますが、このうち、およそ5000の法人は▼跡取り不在で代表役員がいない、▼礼拝施設がない、など