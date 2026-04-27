女優で７歳息子＆３歳娘を持つ佐々木希が２７日、ルイ・ヴィトンのカジュアルコーデをＳＮＳで披露した。「ルイヴィトンのモノグラムが、モダンなデニムブルーに♥デニム×モノグラムの組み合わせがカジュアルな感じで好き可愛いブレスレットも」とデニムに合わせたデニムブルーのモノグラム柄のバッグ、華奢な腕に似合うヴィトンのブレスレットを身につけた姿を公開。「＃ＰＲ」と書き添えている。佐々木３月３