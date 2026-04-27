結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル抽選会が27日、行われた。結成20年目の金属バットは、トップバッターでマイクの前に立ち、ヤングと対決する。抽選会では、司会を務めたガクテンソクよじょうにくじ引きを依頼。1番を引き当てられ、友保隼平は「嫌に決まってるでしょ」と笑い飛ばした。小林圭輔は対戦相手ヤングについて「過去一度対戦があり、僕らが勝っていま