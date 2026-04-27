とうとう新紙幣でも“エラー紙幣”が登場しました。一般的にエラー紙幣は、紙幣の状態やエラーの程度によって価格が異なりますが、今回のエラーは一見するとエラーだと気付きにくいものです。そのため、そのエラーの価値に驚く人もいるかもしれません。【実際の画像】29万円に大化けした「千円札」を見るあるはずのものがないそのエラー紙幣が登場したのは、2026年4月11日に終了したコインオークション、第127回入札誌「銀座」です