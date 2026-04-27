メガバンクや地方銀行が金利を引き上げていますが、依然として金利水準はネット銀行の方が高い状況が続いています。All About マネー編集部では、最新の金利情報に基づき、主要ネット銀行（※）の普通預金、および定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利が高い順にTOP3をまとめました。預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください（2026年4月9日時点の情報）。※インターネット専業銀行を中心とした15行が対