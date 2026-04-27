転職やキャリアについての悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさがお答えします。今回のテーマは、「若手エンジニアの市場価値」についてです。 （質問）エンジニアなのに内定がでません。SESで働く2年目のエンジニアです。エンジニアは人手不足で、今は有利なはずでは？ （回答）おっしゃる通り、IT業界では今もエンジニアが足りない状況が続いています。ただ、AIの台頭によって若手にも「自