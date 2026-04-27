明治の開港当時から洋食文化が花開いた港町ヨコハマ。長く愛されている老舗洋食店や発祥メニューを今に伝えるホテルのレストラン、商業施設で気軽に楽しめるレストランなど、おすすめの9軒をまとめて紹介します。【フォトギャラリー】グツグツの鉄皿ハンバーグに、もちもちナポリタン…横浜で絶対食べるべき「究極の洋食」【野毛】洋食キムラ1938年創業、3代続く洋食店「洋食キムラ」。看板メニューは「ハンバーグセット」で、貝殻