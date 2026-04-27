「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月25日（土）放送は、「劇団ひとりプロデュース王」。若手コント師たちのプロデュースによって、劇団ひとりが新境地を切り開く！【動画】劇団ひとり、スクールゾーンとのコントに「良かったでしょ？」と自画自賛！「弟の同級生にも“さん”付けで慕われるお兄ちゃん」これまで数々のコントキャラを演じてきた劇団ひとりも、来年50歳。そこで今勢いのある若手芸人に、新しいコントキャラをプ