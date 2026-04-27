Image: Octavio Hoyos/Shutterstock.com 今や日常に溶け込んだと言っても過言ではない音外配信サービス。世界最大手のSpotifyは2006年創業、今年は20周年の年！ 20周年を祝して、Spotfiyが初めて内部データを公開。過去20年でもっとも聴かれたアーティストは？ 曲は？もっともストリーミングされたアーティストは…20周年にちなんで、トップ20がSpotifyサイトで公開されています。が、ここで