玉野競輪場のS級シリーズ「高松市長杯＆FM香川杯」が28日に開幕する。中村浩士（48＝千葉）は息子の嶺央（れお＝21）が129回生として5月にデビュー戦を迎える。「最後まで諦めずに戦うことです。ファンに愛される選手になってほしいですね」と父としての思いを語った。自身は初日特選に登場する。父の貫禄を披露するか。