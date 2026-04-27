作家としても活動するNEWS加藤シゲアキ（38）が27日、Xを更新。日本を代表するブックデザイナー祖父江慎さんの悲報を受け、追悼した。加藤は、祖父江さんが亡くなったことを家族が報告したXのポストを引用。「祖父江さんと一緒に本を作れたことは、僕の一生の自慢です。と同時に、二度目がないことが悲しくて仕方がありません。昨年、Adobe MAXであった際のあの天真らんまんな笑顔が最後になるとは思いませんでした」と悔やみ、「