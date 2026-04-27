『第6次ドーナツブーム』が来ているとも言われている中、その牽引役として注目されているのが、「フレンチクルーラー」。人気のワケとは？【写真で見る】第6次ドーナツブーム到来魅惑のフレンチクルーラー軽さが最大の魅力？“フレンチクルーラー”ブーム到来香ばしい音とともに揚がる、黄金色の生地。空前のドーナツブームを迎えた今、特に注目されているのが“フレンチクルーラー”です。40代「一番フレンチクルーラーが好きな