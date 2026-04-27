実業家・堀江貴文氏（53）が27日に公式X（旧ツイッター）を更新。ドラマ化で話題となっている「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの鑑定を受けた過去について言及した。堀江氏は「【細木さんに言われた『あなた、背中に龍が乗ってるわよ』】」と切り出すと「Netflixのオリジナル作品『地獄に堕ちるわよ』を観た。細木数子さんの生涯を描いた作品だ。細木数子さんとは一度だけテレビ番組でご一緒したことがある」