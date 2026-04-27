２０２４年６月、新潟県立新潟工業高校の柔道部に所属していた当時３年生の男子生徒が自殺した問題があり、県教育委員会が設置した第三者委員会は２７日、自殺の原因に関する報告書を公表した。同部の監督だった男性教諭から繰り返し、叱責（しっせき）されたことによる「指導死」だったとしている。報告書などによると、教諭は生徒が県総合体育大会の試合で敗れた同年６月２日以降、大声での叱責を連日繰り返した。生徒は３日