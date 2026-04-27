結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル抽選会が27日、行われた。結成21年目のタモンズは3番手として、第2試合で結成16年目の黒帯と激突する。安部浩章は対戦相手黒帯を「オリックス高橋智の真似してピアスつけてるようなね、こっちには大宮の香取慎吾がおるからね」と挑発。大波康平は「ペーペーのセカンド1年目でしょ、若手には負けないと教えてあげましょう」と言