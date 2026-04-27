５月を前に、大阪府が光化学スモッグへの注意を呼びかけている。５月から１０月にかけては、気温が高く、紫外線も強いため、目やのどの痛みを引き起こすといわれている光化学スモッグが発生しやすくなるためだ。大阪府では、光化学スモッグの指標となる光化学オキシダント【注】を常時監視しており、その濃度が高くなると見込まれる場合には光化学スモッグ予報等を発令し、インターネットや市町村等を通じて広く周知し、被害の