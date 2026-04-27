皆藤愛子アナウンサーが２７日までにＳＮＳを更新。普段とは違った一面にファンからは歓喜の声が上がっている。自身のインスタグラムに「帰」とだけつづり、「＃私服」とハッシュタグを付けて投稿。私服ショットを披露した。普段の投稿では明るめの色が多い皆藤アナだが、今回の私服姿では上下ブラックのコーデを披露し、普段とは違った印象を与えた。この投稿には「黒がホント似合いますね」「シックな黒も普段の衣装と違っ