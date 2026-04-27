キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】では、ヴァルキリーコミックス『落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる』(漫画：紅丸／原作：秀是)の2巻分完全無料キャンペーンを2026年5月5日まで開催している。■異世界帰り×伝奇バトル開幕！落ちこぼれと呼ばれ、周囲から見下されていた退魔師の少年・星守真夜。彼は神の導きで異世界に渡ると勇者パーティと共