飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２７日、４日目の最終予選が行われた。久門徹（５０＝飯塚）は、１０メートルオープンで争われた６Ｒでトップスタートを決めて主導権を握る。そのまま押し切りを図ったが、道中は折り合いを欠いて５着に終わった。「ドドドは大丈夫だったけど滑る。エンジンも悪くないと思ったが乗り味的には初日、２日目の方が良かった。ヘッド周りの調整が逆にいってしまっ