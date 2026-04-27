ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」は２７日、準優勝戦が行われた。小野達哉（４０＝大阪）は準優１１Ｒ、迫る富田恕生を振り切って２着をゲット。節目となるデビューから１００回目の優出に「９９回からずっと優勝戦に乗れなかったし、優出できて良かった」と笑顔で振り返った。ただ「５日目は合っていなかった。ターンもそうだし、伸びも４日目までの方が良かった」と不満顔。「合えば伸びを中心にいい。回り足も