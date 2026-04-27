and factoryがシステム開発に協力したドリコムのWEBマンガサイト「ドリコミ＋(プラス)」が2026年4月27日にリリースされた。本サイトでは、「ドリコミ」や「DREコミックス」などの人気作を多数連載。毎週火・金曜日に更新される最新話は、誰でも無料で楽しむことができる。また、新創刊を記念して、「ドリコミ＋」サイト内および「ドリコムメディア」公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施。新たなエンターテインメント・プラット